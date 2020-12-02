Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Pas çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve esneklik çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

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