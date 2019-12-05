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Kasımpaşa'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile Pazar günü saat 19.00'da evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile Pazar günü saat 19.00'da evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Tayfur Havutcu yönetiminde Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Van Spor Futbol Kulübü maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Oynamayan ve az süre alan oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, core çalışmalarıyla devam etti. Antrenman pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi.Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenman ile devam edecek.


Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:15 Kaynak: DHA
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