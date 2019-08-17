Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da bodrum katları ve işyerlerini su bastı
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Kasımpaşa'da bodrum katları ve işyerlerini su bastı

52 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış sonrası Kasımpaşa'da ev ve işyerlerini su bastı.

İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış sonrası Kasımpaşa'da ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bodrum katlara basan suları dışarı attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte yağış hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bir çok ev ve işyerini su bastı. Baskınların ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Su baskınları nedeniyle vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar evlerine basan suları yine kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarttı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Kasımpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
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