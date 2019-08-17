Kasımpaşa'da bodrum katları ve işyerlerini su bastı
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İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış sonrası Kasımpaşa'da ev ve işyerlerini su bastı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
'da meydana gelen yoğun yağış sonrası Kasımpaşa
'da ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bodrum katlara basan suları dışarı attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte yağış hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu
Kasımpaşa Zincirlikuyu
Caddesi üzerinde bir çok ev ve işyerini su bastı. Baskınların ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Su baskınları nedeniyle vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar evlerine basan suları yine kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarttı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
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