Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor
12 dakika önce
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:16 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular direnç bandı egzersizleri ile başlayarak, pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladılar. Afrika
Kupası'nda olan Trezeguet ve izinli olan oyuncular Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
ve Fode Koita
antrenmana katılmadılar.
Kasımpaşa, bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- İstanbul
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