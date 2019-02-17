Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da 'Denizli İstifa' Sesleri

Kasımpaşa'da 'Denizli İstifa' Sesleri

7 dakika önce

Kasımpaşa'nın Galatasaray ile kaşı karşıya geldiği mücadelede Kasımpaşa taraftarları teknik direktör Mustafa Denizli'ye 'istifa' tezahüratları yaptı.

Kasımpaşa'da 'Denizli İstifa' Sesleri, System.String[]
Kasımpaşa'nın Galatasaray ile kaşı karşıya geldiği mücadelede Kasımpaşa taraftarları teknik direktör Mustafa Denizli'ye 'istifa' tezahüratları yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, lacivert-beyazlı tribünlerden 'Denizli istifa' sesleri yükseldi. Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'nın başına geçen Mustafa Denizli, lacivert-beyazlı ekipte ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa ile çıktığı son 4 maçta ise galibiyet yüzü göremezken, Galatasaray maçında da gelen 3. golün ardından tribünlerden istifa tezahüratları geldi. Lacivert-beyazlı tarafttarlar, Denizli'yi istifaya davet ederken, 'Mustafa Denizli rezil ettin sen bizi' diye de tezahüratta bulundu.

Mücadelenin 68. dakikasında Galatasaray'ın 4. golü bularak farkı 3'e çıkarmasıyla bu tezahüratlar daha da yoğunlaştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:43 Kaynak: İHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Denizli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler Sinan Gümüş: Topu Ne Zama Ayağıma Alsam Uğultu Kopuyor, Takımdan Ayrılacağım

Beşinci Gol Geldi! Galatasaray, Kasımpaşa Deplasmanında Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 20:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da 'Denizli İstifa' Sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]