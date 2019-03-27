Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar için ülkelerinde bulunan ve henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Ben Youssef, Strahil Popov ve David Pavelka ile tedavisine devam edilen Olivier Veigneau'nun katılmadığı bildirildi.
Açıklamada, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor
ile yapılan hazırlık mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise idmanda yer almadığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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