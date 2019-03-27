Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar için ülkelerinde bulunan ve henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Ben Youssef, Strahil Popov ve David Pavelka ile tedavisine devam edilen Olivier Veigneau'nun katılmadığı bildirildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile yapılan hazırlık mücadelesinde forma giyen futbolcuların ise idmanda yer almadığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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