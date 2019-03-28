Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarından henüz dönmeyen Trezeguet, Hafez, Scuffet, Heintz, Ben Youssef, Popov ve Pavelka'nın katılmadığı belirtildi.

Tedavisine devam edilen Hajradinovic'in antrenmanda yer almadığı, Veigneau ve Uğurcan Yazğılı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA

7 Nisan, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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