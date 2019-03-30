Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
37 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef ve David Pavelka'nın katılmadığı belirtildi.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Haris Hajradinovic ile Abdul Rahman Khalili'nin idmanda yer almadığı, Uğurcan Yazğılı'nın ise bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:55 Kaynak: AA
Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi
Fenerbahçe'nin İstediği Mata, Soldado'dan Bilgi Aldı
Yeni Zelandalı Sporcu Sonny Bill Williams'ın Annesi ve Takım Arkadaşı Müslüman Oldu
Galatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor