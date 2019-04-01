Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Veysel Sarı'nın katılmadığı ifade edildi.

İdmanda, Haris Hajradinovic, Abdul Rahman Khalili ve Uğurcan Yazğılı'nın takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:55 Kaynak: AA

7 Nisan, Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
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