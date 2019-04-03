Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Veysel Sarı ve Khalili'nin katılmadığı ifade edildi.

Antrenmanın 1 saat 45 dakika sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

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