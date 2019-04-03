Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Veysel Sarı
ve Khalili'nin katılmadığı ifade edildi.
Antrenmanın 1 saat 45 dakika sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA
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