Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Simone Scuffet ile Uğurcan Yazğılı katılmadı.
Scuffet ile Uğurcan'ın tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Takım kaptanı Veysel Sarı
ile Abdul Rahman Khalili ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.