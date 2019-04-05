Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

56 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Simone Scuffet ile Uğurcan Yazğılı katılmadı.

Scuffet ile Uğurcan'ın tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Takım kaptanı Veysel Sarı ile Abdul Rahman Khalili ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:17 Kaynak: AA

7 Nisan, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Güncel
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