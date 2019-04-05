Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
41 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Simone Scuffet ile Uğurcan Yazğılı katılmadı.
Scuffet ile Uğurcan'ın tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Takım kaptanı Veysel Sarı
ile Abdul Rahman Khalili ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:28 Kaynak: AA
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