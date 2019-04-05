Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

41 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Simone Scuffet ile Uğurcan Yazğılı katılmadı.

Scuffet ile Uğurcan'ın tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Takım kaptanı Veysel Sarı ile Abdul Rahman Khalili ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:28 Kaynak: AA

7 Nisan, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Albayrak: Seçime Gitme Mecburiyeti Ortadan Kalktı Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Guti: Gelecek Sezon Teknik Direktör Olmak İstiyorum Türkiye Urfalı Minikleri Konuşuyor: Duyduk ki Ali Koç'un Parası Azalmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:09:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]