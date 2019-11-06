Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor!
8 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 5'e 2 top kapmanın ardından yan top ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:05
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