Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor!
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor!

Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor!

8 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor!, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.


Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 5'e 2 top kapmanın ardından yan top ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.


Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:05 
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