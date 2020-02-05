Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

6 saat önce

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi, System.String[]

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Fuat Çapa en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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