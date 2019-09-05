Kasımpaşa'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
2 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.
Antrenman takım halinde salonda ısınma hareketleri ve esneme çalışması ile başladı. İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurdaki çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, Galatasaray maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:29
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