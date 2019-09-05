Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

2 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.

Kasımpaşa'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.


Antrenman takım halinde salonda ısınma hareketleri ve esneme çalışması ile başladı. İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurdaki çalışmalarla tamamlandı.


Kasımpaşa, Galatasaray maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.


Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım!
Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi Fernando Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı Cenk Tosun, Beşiktaş için Galatasaray'ı reddetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:09:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]