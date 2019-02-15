Kasımpaşa'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
İdmana sakatlıkları bulunan Oliver Veigneau, Josue Sa ve Eray Birniçan katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:23 Kaynak: AA
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