Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdmana sakatlıkları bulunan Oliver Veigneau, Josue Sa ve Eray Birniçan katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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