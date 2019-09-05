Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

49 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapıldı.

Milli takım kamplarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz idmana katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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