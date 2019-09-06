Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Ayak tenisiyle devam eden antrenmanın dayanıklılık koşularıyla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.

Lacivert-beyazlılar, yarını izinli geçirdikten sonra Galatasaray maçı hazırlıklarına 8 Eylül Pazar günü Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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