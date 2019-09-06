Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Ayak tenisiyle devam eden antrenmanın dayanıklılık koşularıyla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana, milli takımlarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.
Lacivert-beyazlılar, yarını izinli geçirdikten sonra Galatasaray maçı hazırlıklarına 8 Eylül Pazar günü Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.