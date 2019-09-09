Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

29 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.

Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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