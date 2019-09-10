Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takımında bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.

Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim ile görüşen Falcao, Kasımpaşa maçında forma bekliyor
Milyonlarca kişinin beklediği iPhone 11 tanıtımı yapıldı! İşte fiyatı ve teknik özellikleri Netflix'e rakip gelen Apple TV, 1 Kasım'dan itibaren 100'ü aşkın ülkede kullanılabilir olacak! Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]