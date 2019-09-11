Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut çalışmaları ile idmanın sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.