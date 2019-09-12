Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

52 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda yarın karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda yarın karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla antrenman sona erdi.

Türk Telekom, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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