Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
52 dakika önce
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda yarın karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda yarın karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla antrenman sona erdi.
Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı bombaladı: Bana karşılıksız çek verdi Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır