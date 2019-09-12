Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda yarın karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktik idmanla antrenman sona erdi.