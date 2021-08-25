Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Yeni transfer Ryan Donk, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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