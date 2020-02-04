Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmaları ve ayak tenisi ile devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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