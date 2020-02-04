Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmaları ve ayak tenisi ile devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.