Kasımpaşa'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile 21 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ritmik ısınma ve esneklik çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Top kazanma ve ayak tenisiyle devam eden idmanın, streching çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.