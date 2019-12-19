Kasımpaşa'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile 21 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile 21 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ritmik ısınma ve esneklik çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Top kazanma ve ayak tenisiyle devam eden idmanın, streching çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Gaziantep, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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