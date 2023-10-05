Kasımpaşa'da bir genç motosikletini çalmaya çalışan hırsızı streç filme sarıp darp etti - Son Dakika

Kasımpaşa'da bir genç motosikletini çalmaya çalışan hırsızı streç filme sarıp darp etti

Son Güncelleme: 05.10.2023 10:08

Kasımpaşa'da bir genç, motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı yakaladı ve onu streç filmle sardıktan sonra darp etti. Olay kameralara yansırken, hırsız polis tarafından gözaltına alındı ve çocuk yurduna teslim edildi.

Kasımpaşa'da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca ise onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. Genç hırsıza verdiği akıl almaz cezayı kayda alırken, bir de onu streç kutusuyla darp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, gencin polise teslim ettiği hırsız işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner Bal'a ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner Bal'a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

HIRSIZI STREÇ FİLME SARDI

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner Bal'a yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da ilginç olay: Hırsızı yakalayıp streç filme sardı

KALDIĞI ÇOCUK YURDUNA TESLİM DİLDİ

Olayın ardından Caner Bal, motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner Bal'ın ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

İstanbul'da ilginç olay: Hırsızı yakalayıp streç filme sardı
Kaynak: İHA

Kasımpaşa, İstanbul, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasımpaşa'da bir genç motosikletini çalmaya çalışan hırsızı streç filme sarıp darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da bir genç motosikletini çalmaya çalışan hırsızı streç filme sarıp darp etti - Son Dakika
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