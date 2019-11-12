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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

7 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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