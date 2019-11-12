Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
7 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi Comolli, Ersun Yanal'ın oynattığı futboldan memnun değil Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi