Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Güncel Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışıldı. Lacivert-beyazlı futbolcular, yaptığı koşu ile antrenmanı noktaladı.

İdmana milli takımlarında bulunan Mame Thiam, Hajradinovic ve Popov katılmadı. Kasımpaşa, hazırlıklarına bu akşam 18.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

(İHA)

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Comolli, Ersun Yanal'ın oynattığı futboldan memnun değil
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]