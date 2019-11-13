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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
7 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:14 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda uygulanan ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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