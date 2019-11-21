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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı mesaisi
6 saat önce
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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