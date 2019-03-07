Kasımpaşa'da Göztepe Maçı Hazırlıkları
58 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:23 Kaynak: AA
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