Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

58 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Göztepe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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