Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

Lacivert-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik organizasyonlarla sona erdiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

UltrAslan'dan Belhanda tepkisi: Galatasaray taraftarına hakaret edecek cüreti nasıl kendinde buluyor?

Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor