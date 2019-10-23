Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik organizasyonlarla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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