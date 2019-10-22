Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

39 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma ile başladığı bildirildi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.

Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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