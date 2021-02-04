Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları

04.02.2021 22:01
Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik çalışmalarla sona erdi.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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