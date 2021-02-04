Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik çalışmalarla sona erdi.
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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