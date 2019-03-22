Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor

Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor

11 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmana, milli takımlarında bulunan Trezeguet, Karim Hafez, Simone Scuffet, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef, Strahil Popov ve David Pavelka'nın katılmadığı belirtildi.

Salonda başlayan antrenmanın sahada yapılan çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen futbolcular Josue Sa, Uğurcan Yazğılı ve izinli olan Tarkan Serbest ile Özgür Çek'in katılmadığı ifade edildi. Veysel Sarı ve Fode Koita'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Spor
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