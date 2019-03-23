Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor

Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor

1 saat önce

Kasımpaşa, milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor, System.String[]
Kasımpaşa, milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Tedavilerine devam edilen Josue Sa, Uğurcan Yazğılı ve Fode Koita ile izinli Tarkan Serbest ve Özgür Çek'in de idmana katılmadığı aktarıldı.

Antrenmanda Veysel Sarı'nın takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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