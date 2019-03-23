Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor

Kasımpaşa, milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kasımpaşa, milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı belirtildi.



Tedavilerine devam edilen Josue Sa, Uğurcan Yazğılı ve Fode Koita ile izinli Tarkan Serbest ve Özgür Çek'in de idmana katılmadığı aktarıldı.



Antrenmanda Veysel Sarı'nın takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

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