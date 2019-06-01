Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez'den 1 yıllık imza

Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, sportif direktör yardımcısı Emir Saraç ve avukat Ersin Hamarat katıldı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirirken, "Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz. Bana bu imkanı sunan sayın başkan Turgay Ciner ve Mehmet Fatih Saraç abime çok teşekkür ediyorum. Bir hedefimiz var. Bu doğrultuda en doğru kararın burası olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa, bu ligin köklü takımlarından. Daha önce bir karakter ortaya koymuştuk. Doğru işler yaptık. Bu bayrağı daha ileri taşımak en büyük hedefimiz. Zor bir görev ama zorlukların üstesinden gelebilecek karaktere sahibim. İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

"GENÇLERE ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Süper Lig tecrübesi bulunduğuna dikkat çeken Üzülmez, "Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği ile Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon oldum ama İbrahim Üzülmez ilk defa Süper Lig'de çalışacak algısı var. Bu algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce İlhan Cavcav zamanında Gençlerbirliği'ni 13 puanda alıp, 32 puan kazanarak 45 puanla ligi tamamlamıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var. Gittiğim her takımda bir iz bıraktım. Süper Lig'de de bu başarıyı devam ettirmek istiyorum. Yapım ve karakterimle bu camiayla özdeşleşeceğimi düşünüyorum. Sezon başlarında, doğru bir yapılanma çok önemli. Hedeflere ulaşmak adına, doğru oyuncu transfer etmek en büyük arzumuz ve isteğimiz. Çok yetenekli oyuncular varama bir hedef belirlemiyorlar. Gençlere çok değer veriyorum. Ama mantalite anlamında çok iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedef belirlenip ardından çalışmak gerek. Kasımpaşa'da altyapından A takıma oyuncu çıkarmak en önemli görevlerimizden birisi olacak" açıklamasında bulundu.

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