Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saatte bitti
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Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saatte bitti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saatte bitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.
İbrahim Üzülmez'in bugün gerçekleştirilen imza töreninden yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez, Spor
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