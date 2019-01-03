Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

44 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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