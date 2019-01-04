Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları
38 dakika önce
Kasımpaşa Futbol Takımı, sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Futbol
Takımı, sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.
İdmanın yarı sahada savunma ve hücum organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Lacivert-beyazlı takım, 6-16 Ocak'ta Antalya
'da devre arası kampı gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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