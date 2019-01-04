Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

38 dakika önce

Kasımpaşa Futbol Takımı, sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa Futbol Takımı, sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın yarı sahada savunma ve hücum organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Lacivert-beyazlı takım, 6-16 Ocak'ta Antalya'da devre arası kampı gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Futbol, Kasımpaşa, Spor
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