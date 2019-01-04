Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

55 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçtan sonra yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Yeni transferler Azad Toptik ve Tobias Hientz'ın takımla çalıştığı ifade edildi.

Sakatlıkları süren Eray Birniçan, İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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