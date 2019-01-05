Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, salonda basketbol maçının ardından sahadaki dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı ifade edildi.



İdmana sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Eray Birniçan'ın katılmadığı belirtildi.



Hazırlıklarına yarın öğleden önce yapacağı antrenmanla devam edecek lacivert-beyazlıların, akşam saatlerinde, devre arası kamp çalışmaları için hava yoluyla Antalya'ya gideceği bildirildi.

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