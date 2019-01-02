Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı
2 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.
Sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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