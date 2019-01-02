Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

2 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.

Sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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