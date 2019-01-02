Kasımpaşa'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci devrenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa
, ikinci devrenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve esneklik çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili katılmadı.
Lacivert-Beyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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