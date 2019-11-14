Kasımpaşa'da kaptanlığa Quaresma getirildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.