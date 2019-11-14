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Kasımpaşa'da kaptanlığa Quaresma getirildi
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa'da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.
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