Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da kaptanlığa Quaresma getirildi
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Kasımpaşa'da kaptanlığa Quaresma getirildi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.

Kasımpaşa'da kaptanlığa Quaresma getirildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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