Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

16 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yapıldığı belirtildi.

Takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu!
Günlük burç yorumları 10 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]