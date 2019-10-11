Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

7 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına milli maç arasında devam etti.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına milli maç arasında devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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