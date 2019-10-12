Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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