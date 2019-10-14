Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

59 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idman açma-germe ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan minyatür kale maç ile sona erdi.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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