Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik organizasyonlarla sona erdi.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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